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Sungurlu Belediyesi Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in öncülüğünde başlatılan gıda kolisi kampanyası sayesinde, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler ile korona virüsten maddi olarak etkilenen vatandaşlara ulaşıyor.

Sungurlu Belediyesi Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in öncülüğünde başlatılan gıda kolisi kampanyası sayesinde, ramazanda ihtiyaç sahibi aileler ile korona virüsten maddi olarak etkilenen vatandaşlara ulaşıyor.

Başkan Şahiner tarafından verilen talimatla oluşturulan ekipler, Başkan Yardımcısı Bahri Sezen'in koordinatörlüğünde tespit ettikleri aileleri evlerinde ziyaret ederek kolileri teslim ediyor. Yoğun bir çalışma temposu ile çalışan ekipler, mahalle bazında çalışmalarını sürdürerek ihtiyaç sahibi tüm ailelerimize ulaşmayı hedefliyor.

"İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE RAMAZAN YARDIMI "

Gıda kolisi kampanyasına destek vererek aileleri sevindirmeye vesile olan hayırseverlere teşekkür eden Başkan Şahiner;" Sungurlu belediyesi olarak her zaman sorumluklarımızın bilincinde çalışmalar yaptık. Özellikle korona virüs salgının baş göstermesi ile bu yardım kampanyalarımıza ağırlık verdik. Mübarek Ramazan ayından çok önce başlatmış olduğumuz koli dağıtımlarımıza Ramazan da daha hızlı ve etkin yürüteceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Sungurlu olarak her zaman ki gibi birlik ve beraberliğimizi korumayı başarıyoruz. Allah birliğimizi bozmasın" dedi.

KAYNAK; İHLAS HABER AJANSI

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