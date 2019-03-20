İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Sungurlu Polisinden huzur uygulaması

Sungurlu Polisinden huzur uygulaması

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler huzur uygulaması düzenledi.

Sungurlu Polisinden huzur uygulaması

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler huzur uygulaması düzenledi.

Halkın huzur ve güvenini sağlamak için görev yapan güvenlik güçleri halkın her zaman yanında olduğunu hissettirmek, suç işlemeye niyetli kişileri bu amaçlarından caydırmak, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını tesis etmeye yönelik olarak, umuma açık alanlarda uygulama yaptı.

Uygulamalarda, kimlik kontrollerini ve üst aramalarını gerçekleştiren polis ekipleri, ilçe genelinde yapılan uygulamanın sıklıkla tekrarlanacağını söylediler.

Sungurlu Polisinden huzur uygulaması

Sungurlu Polisinden huzur uygulaması

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.