Sungurlu’da okul öncesi şenlikleri

Sungurlu'da Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri, A. ihsan Emralioğlu şehir parkında protokol üyeleri ile birlikte anaokulu öğrencilerinin açılış kurdelesini keserek başladı. Eğlence Parkı, 8 Farklı Atölye ve Masal Köyü olarak açılan stantlarda bine yakın çocuk çeşitli etkinlikler yaparak mutlu bir gün geçirdiler.

Programda Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu Müdürü Yasemin Yiğitbaş günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yaptı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Neşe Akalın ise konuşmasında, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okul öncesi eğitimde öğrenim gören öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve ilçe genelinde okul öncesi eğitimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz okul öncesi şenliğinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde 2 bağımsız anaokulunda 180 öğrenciye, okullar bünyesinde de 18 anasınıfı ile 464 öğrenciye toplamda ise 644 öğrenciye 49 öğretmenimizle hizmet vermekteyiz. İlçemizde okul öncesi 5 yaş gurubunda okullaşma oranı yüzde 95 tir." dedi.

Velilerden beklentilerinin çocuklarını 3 yaşından itibaren okullarımıza kaydettirmek olduğunu hatırlatan Neşe Akalın, "Şuna emin olmalarını isterim ki bütün öğretmenlerimiz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için en üst seviyede gayret göstermektedirler. Bu şenlikle amaçlarımızdan biri olan okul öncesinde farkındalık oluşturmayı başarabilirsek ilçemizin okul öncesindeki okullaşma oranı artacaktır. Hazırlığı aylardır süren şenliğimizde öğrencilerimiz 8 farklı atölyede farklı etkinlikler yaparken oyun alanları ile eğlenmelerini sağlayacağız. Bu güzel organizasyon için "fedakarca çalışan bütün öğretmen arkadaşlarıma şahsım, öğrencilerimiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

Açılışa Kaymakam Mitat Gözen, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, Milli Eğitim Şube Müdürü Neşe Akalın, Kurum Müdürleri, Okul Müdürleri Öğrenci ve Öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: İHA