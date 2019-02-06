Sungurlu’da yaya öncelikli trafik eylemi

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı kapsamında 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı tüm Türkiye olduğu ilan edildi.

Sungurlu Kaymakamlığı önünde yapılacak olan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" program hava muhalefeti nedeniyle Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, "Öğrencilerden ricamız bu verdiğimiz araç kokuluklarını aynalara takmalarını istiyoruz" dedi.

Öğrencilere araçlarda sürücüleri uyarınız diyen Kaymakam Gözen, "Anne ve babanıza yada araçta kim şoför ise onlara trafikte öncelik yayaların diye söyleyin. Sürücülerin yayalara yol vermesini istiyoruz. Bir süre sonra yaya yollarında denetimler yapacağız. Sürücüler bu kurallara uyuyor mu diye. Uymayan sürücülere cezai işlem uygulayacağız. İstiyoruz ki başlatılan bu uygulama da hiç bir sürücümüze cezai işlem uygulamak istemeyiz. Onlardan bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Tabiki de kurallara uymayan ve önceliği yayalara vermeyen sürücülere cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen programa Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Burhan Ulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Tarım Müdürü Hicabi Berişbek ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA