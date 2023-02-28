Sunnatilla Abdullazhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunnatilla Abdullazhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sunnatilla Abdullazhonov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sunnatilla Abdullazhonov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sunnatilla Abdullazhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunnatilla Abdullazhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sunnatilla Abdullazhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunnatilla Abdullazhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunnatilla Abdullazhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sunnatilla Abdullazhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sunnatilla Abdullazhonov 22 Ekim 1996 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Суннатиллп Абдуллажонов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sunnatilla Abdullazhonov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Sunnatilla Abdullazhonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sunnatilla Abdullazhonov'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sunnatilla Abdullazhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sunnatilla Abdullazhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Sunnatilla Abdullazhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sunnatilla Abdullazhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Bunyodkor-Farm

1 Ocak 2015 yılında FK Obod

1 Ocak 2016 yılında OKMK U21

1 Ocak 2017 yılında NBU Osiyo

1 Ocak 2018 yılında FK Andijon

1 Ocak 2019 yılında Bunyodkor-Farm

1 Temmuz 2019 yılında Qizilqum U21

1 Ocak 2020 yılında Qizilqum

12 Şubat 2021 yılında Bunyodkor

15 Temmuz 2021 yılında FK Turon

4 Ocak 2022 yılında Neftchi

Sunnatilla Abdullazhonov kimdir

Sunnatilla Abdullazhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sunnatilla Abdullazhonov şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Sunnatilla Abdullazhonov nereli

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