Sunnatillokh Khamidzhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunnatillokh Khamidzhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunnatillokh Khamidzhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sunnatillokh Khamidzhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sunnatillokh Khamidzhonov 8 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Суннатиллох Хамиджонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sunnatillokh Khamidzhonov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Sunnatillokh Khamidzhonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sunnatillokh Khamidzhonov'nin FC Olympic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sunnatillokh Khamidzhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sunnatillokh Khamidzhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sunnatillokh Khamidzhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sunnatillokh Khamidzhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Pakhtakor

1 Şubat 2021 yılında FK Andijon

31 Temmuz 2021 yılında Pakhtakor

1 Ağustos 2021 yılında FC Olympic

31 Aralık 2021 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2022 yılında FC Olympic

Sunnatillokh Khamidzhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sunnatillokh Khamidzhonov şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Sunnatillokh Khamidzhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 14 numaralı formasıyla 30 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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