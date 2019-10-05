Sünnet düğününde dans eden diğer 2 dansöz için gözaltına kararı

Bir sünnet düğününde çeklien görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O görüntülerle ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, görüntülerdeki dansöz ve görüntülerde olmayan ancak o düğünde olduğu belirlenen diğer iki dansöz için ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

Dansözlerin bulunması için polis harekete geçti. Soruşturma kapsamında dün de çoğunun annesi, babası ve amcası hakkında gözaltı kararı verilmişti. Anne ve amca geceyi gözaltında geçirdi.

Baba F.K’nın ise İzmir dışında, bir seyahatte olduğu belirlendi. Tahkikât Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. (Hürriyet/Musa Kesler)

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