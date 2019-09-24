Sosyal medyada henüz adı bir bilinmeyen kadının sünnet düğününde yaptığı twerk dansı gündeme bomba gibi düştü. Sünnet düğününe gelen herkesin gözleri önünde dans eden kadın, çocuklara hiç uygun olmayan şekilde dans etti.

Sosyal medyanın gündemine oturan twerk dansı için sözlük platformu olan Ekşisözlük'te de bir başlık açıldı. Ekşisözlük'te "oğlunun sünnetine twerkçü getiren ebeveyn" diye bir başlık açıldı. İşte Sünnet düğününde twerk dansı videosu...

İşte tepki çeken o anlar:

Türkiye’de çekildiği belirlenen görüntülerde, küçük bir çocuğun sünnet düğünü töreni olduğu görülüyor. Sünnet düğününe ise yaptığı dansla bir kadın damgasını vuruyor.

Türkiye’nin gündemine oturan görüntülerde, küçük çocukların ve yaşlı insanların da yer alması tartışma yarattı. Eteğiyle dans eden ve zaman zaman eteğini havaya kaldıran kadının çevresinde oyun oynayan çocuklar ve karşısında dans eden sünnet çocuğu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada insanlar, sünnet düğünlerinde dansöz oynatılmasına alışık olduklarını fakat, böylesi bir durum ile ilk kez karşılaştıklarını söylediler. Ekşisözlük’te bir kullanıcı ise, “Aklı ve mantığı kenara bıraktığım zaman 10 numara ortam diyebilirim” yorumuyla sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

Öte yandan görüntülerde yaşananların çocuk istismarı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten yorumlar da yapıldı.

TWERK DANSI NEDİR?

Twerking kişisel, genellikle kadınların yaptığı, bir dans çeşidi. Cinsel tahrik edici bir tavırla yapılan bir danstır. 2013'te "twerk" kelimesi Oxford Dictionary Online'a eklenmiştir. Oxford sözlüğüne göre, kelime yaklaşık 20 yıldır var. Twerk Oxford sözlükleri 2013 yılının 2. kelimesi olarak belirtildi.