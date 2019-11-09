Sünnet düğünündeki dansçı kadından açıklama geldi

İzmir'deki bir sünnet düğününde dans görüntüleri ortaya çıkan kadınlar açıklama yaptı.

Sanık dansözlerden G.Y., suçlamayı kabul etmeyerek, "F.K. ile H.K. çalıştığım bara geldiler. Kendilerine oryantal dans yapabileceğimi söyledim. Diğer iki arkadaşın ise oryantal bilmediklerini, yabancı müzikle dans edeceklerini söyledim ve kabul ettiler. Düğüne gitmeden önce alkol aldık. Görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra, izlediğimizde yaptığımız dansların sünnet düğünü için uygun olmadığını anladık. Biz erkekler tarafında dans ediyorduk. Söz konusu çocuk da kısa bir süre bizim yanımıza gelip, dans etti" dedi.



Dansözlerden G.K., çocuğun önünde uygunsuz bir şekilde oynadıklarını kabul ederek, "Alkolün etkisiyle o şekilde oynadık. Kendimizde değildik. Biz erkekler tarafından dans etmek için anlaştık. Orada kadınlar tarafında oynamamız istenince kadınlar tarafında oynadık" savunması yaptı.