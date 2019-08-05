Sünnet merasiminde 80 kişi zehirlendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sünnet merasiminde dağıtılan tavuklu pilav, ayran ve helvayı yiyen 80 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Lüleburgaz'a bağlı Ahmetbey Beldesi'nde gerçekleşti. H.K. isimli kişinin oğlu için düzenlediği sünnet mevlidinde dağıttığı tavuklu pilav, helva ve ayranlı menüden yiyen 80 kişi bir süre sonra bulantı ve kusma şikayeti yaşadı. Yaşanan olay üzerine 80 kişiden 71'i kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne, 9 kişi de özel hastanelere gitti. Tedavi altına alınan kişilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi. Zehirlenen 80 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Numune alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken sünnet mevlidinde dağıtılan yiyeceklerden Lüleburgaz İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler numune aldı. Zehirlenmeye neden olan maddenin ne olduğu önümüzdeki günlerde çıkacak laboratuvar sonuçlarına göre belli olacak.

Kaynak: İHA