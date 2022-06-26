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Sünnet olmamak için ortalıktan kayboldu! Toplu sünnet töreninden kaçan çocuk, herkesi gülümsetti

Şanlıurfa'da düzenlenen geleneksel toplu sünnet töreni sırasında, sünnet olma sırası kendisine gelen çocuk salondan kaçınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Her yıl Şanlıurfa'da bir iş adamının hayır için düzenlediği toplu sünnet töreninde renkli anlar yaşandı. Yüzlerce çocuğun ve konuğun katıldığı sünnet töreninde, sıra ile sünnet olan çocuklardan biri kaçınca herkesin yüzünü güldüren bir olay yaşandı. Salondan kaçan çocuğu aramak için ailesi ve akrabaları seferber oldu. O renkli anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sünnet olmamak için ortalıktan kayboldu! Toplu sünnet töreninden kaçan çocuk, herkesi gülümsettiSünnet olmamak için ortalıktan kayboldu! Toplu sünnet töreninden kaçan çocuk, herkesi gülümsettiSünnet olmamak için ortalıktan kayboldu! Toplu sünnet töreninden kaçan çocuk, herkesi gülümsetti

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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