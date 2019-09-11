Ece Üner ne dedi? | Ece Üner Arda Turan'a ne dedi? | Ece Üner kimdir?

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın 3. duruşması görüldü. Duruşma sonucunda Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti.

Genç futbolcuya, korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi. Bu karara göre Arda Turan, önümüzdeki 5 yıl boyunca başka bir suç işlemediği takdirde hapse girmeyecek.

ECE ÜNER'DEN FUTBOLCU ARDA TURAN'A GOL!

Ece Üner, sunduğu haber bülteninde Arda Turan'a ilişkin açıklamalar yaptı.

İşte Üner'in sözleri:

Madem Arda Turan bizim yerimize manşet atmış, biz de onun yerine gol atalım. Yarın öbürgün birisinin karısına laf atabilir, kocasına saldırıp burnunu kırabilir, hastaneye ruhsatız silahla girebilir hatta o silahı sıkabilir ve neredeyse hiçbir ceza almayabiliriz. Zaten o cezayı almayacağımızı bildiğimiz için bunları rahatlıkla yaparız.

ECE ÜNER KİMDİR?

Sunucu ve haberci Ece Üner, 1981 yılında dünyaya geldi.

Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır.

Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Uzun bir süre CNN Türk'te çalıştıktan sonra Habertürk'e geçmiştir. Günümüzde Habertürk'te Enine Boyuna isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.

Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı.

Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da, CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu.