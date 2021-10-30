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Sunum yapıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 2023 seçimlerine hazırlanın, çalışmalarınızı hızlandırın

AK Parti MYK toplantısında yapılan seçim sunumu sonrası talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan," “2023 seçimlerine hazırlanın. Çalışmalarınızı hızlandırın. Sürekli sahada olun, yaptıklarımızı iyi anlatın. Tam gaz devam ediyoruz” dedi.

Sunum yapıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 2023 seçimlerine hazırlanın, çalışmalarınızı hızlandırın

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi. Siyasi konular ve gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği toplantıda, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz yaptıkları sunumda 2023 yılında yapılacak olan seçimlerle ilgili planlanan saha çalışmasını anlattılar. 

Sunum yapıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 2023 seçimlerine hazırlanın, çalışmalarınızı hızlandırın

MAHALLE MAHALLE GEZİLECEK, ŞİKAYETLER DİNLENECEK

Hürriyet'in haberine göre AK Parti'nin her kademesinin gün gün özel olarak yürüteceği seçim çalışması sunumunda  sandık yönetim kurullarının çalışmalarının önemi vurgulandı. Her sandıkta 9 yönetim kurulu üyesinin yer aldığı, sandık temsilcisinin aynı zamanda mahalle başkanı olduğu ve mahalle mahalle her haneye girerek şikâyetleri dinleyeceği kaydedildi. Bu kapsamda, mahallelerde toplumun her kesiminden vatandaşa ulaşıldığı ve sorunların dinlendiği belirtildi.

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ERDOĞAN BİZZAT TALİMAT VERDİ

Sunumun sona ermesinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,“2023 seçimlerine hazırlanın. Çalışmalarınızı hızlandırın. Sürekli sahada olun, yaptıklarımızı iyi anlatın. Tam gaz devam ediyoruz” talimatını verdi. 

İL ZİYARETLERİ YOĞUNLAŞACAK

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il ziyaretlerinin yoğunlaşacağı, bu kapsamda bölgeye ve şehre özel düzenlenecek programlarda çiftçilerden, muhtarlara, her kesimden vatandaşlarla bir araya geleceği ifade edildi.

Sunum yapıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 2023 seçimlerine hazırlanın, çalışmalarınızı hızlandırın

DEZONFORMASYONUN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA

Kullanımı her geçen gün artan sosyal medya hakkında ise kurmaylar, vatandaşların 7'den 70'e sosyal medyayı takip ettiklerini belirterek,  vatandaşın taleplerinden birinin de “dezenformasyonun önüne geçilmesi” olduğunu anlattı.

SOSYAL MEDYA YASASI

Yapılan araştırmada, “Özel hayata dokunulmazlık, kişisel verilerin korunması kapsamında sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç duyuyor musunuz?” sorusuna yüzde 82.6 ‘evet’ yanıtının verildiği aktarıldı. Twitter’da yapılan 1 milyon 200 bin paylaşımın yüzde 43’ünün trol hesap olduğu, sosyal medya yasasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Sunum yapıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 2023 seçimlerine hazırlanın, çalışmalarınızı hızlandırın

YENİ BİNA TALİMATI

AK Parti’nin Genel Merkez sahası içine yapılacak yeni binasıyla ilgili son çalışmalar da Erdoğan’a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler öncesinde bu binanın kullanılacağını belirterek, “Geç kalmayalım, yaza bitirelim” talimatı verdi.

 

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