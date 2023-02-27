Supachok Sarachat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Supachok Sarachat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Supachok Sarachat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Supachok Sarachat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Supachok Sarachat 22 Mayıs 1998 tarihinde Sisaket şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Tayland uyrukludur.Gerçek adı da สุภโชค สารชาติ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Supachok Sarachat Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lequipe 365 yapmaktadır. Supachok Sarachat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Supachok Sarachat'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Supachok Sarachat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/supachok_19

Supachok Sarachat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Supachok Sarachat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Supachok Sarachat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Supachok Sarachat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Buriram Utd.

12 Şubat 2015 yılında Surin FC

30 Haziran 2015 yılında Buriram Utd.

1 Temmuz 2022 yılında H. C. Sapporo

8 Ocak 2023 yılında Buriram Utd.

9 Ocak 2023 yılında H. C. Sapporo

Supachok Sarachat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Supachok Sarachat şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Supachok Sarachat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Buriram United (2011-2014)

Tayland takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 6 gol atmıştır.

Tayland U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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