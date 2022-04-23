Supap ne demek, TDK'ya göre Supap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Supap ne demek? Supap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi supap kelimesi. Peki supap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre supap nedir, supap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SUPAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Supap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Supap kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre supap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak, sibop

- Bir devreye yerleştirildiğinde belirli şartlar altında, akımın yalnız bir yönde geçmesini sağlayan ve böylece dalgalı akımları doğrultmaya yarayan sistem, sibop



SUPAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu devasa kürenin ortasında bir musluk, sağında ve solunda ise iki supap vardı.



SUPAP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- emniyet supabı

