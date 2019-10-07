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Süper Amatör Küme’de büyük heyecan

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 3.haftada oynanan 7 karşılaşmada 32 gol atılırken 4 kırmızı kart çıktı.

Süper Amatör Küme’de büyük heyecan

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 3.haftada oynanan 7 karşılaşmada 32 gol atılırken 4 kırmızı kart çıktı.

İşte haftanın toplu sonuçları;

Kayseri Şekerspor 5-3 Özvatan Gençlikspor

Buğdaylıspor 4-3 Kayseri Demirspor

M.P.Gençlerbirliği 2-0 Kayseri Yolspor

Kocasinan Ülküspor 3-1 Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Sağlıkspor 4-1 Esen Makina Belsinspor

Hacılar Erciyesspor 3-2 Talas Anayurtspor

Develispor 0-1 Trend Gayrimenkulspor

Kaynak: İHA

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