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  3. ''Süper Ay'' Adıyaman'dan böyle görüntülendi

''Süper Ay'' Adıyaman'dan böyle görüntülendi

Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu Süper Ay, Adıyaman’da seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Süper Ay, dünyaya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan ‘Süper Ay’ın bir sonraki tutulması ise 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.

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09 Nisan 2020 Perşembe 09:14

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