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Süper ay İstanbul'da böyle görüntülendi 2
kamerasıyla havadan görüntülendi.(FOTOĞRAF)
kamerasıyla havadan görüntülendi
.
(FOTOĞRAF)
DHA
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.