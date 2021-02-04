Super Bowl 2021 ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda ve nasıl izlenir?

Her yıl milyonlarca spor severi ekran başına kilitleyen dünyanın en prestijli ve en çok izleyici toplayan spor organizasyonu olan Super Bowl, 2021 yılında da yine milyonları ekranları başına kilitleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl Şubat ayında düzenlenen Super Bowl, bu yılda Kansas City Chiefs ve Tampa Bay Buccaneers arasında oynanacak. Peki, Super Bowl 2021 ne zaman? Hangi kanalda ve nasıl izlenir? İşte detaylar...

SUPER BOWL 2021 NE ZAMAN? HANGİ KANALDA VE NASIL İZLENİR?

Super Bowl LV, Super Bowl organizasyonunun 55.sidir. KOVID-19 pandemisinin yaygın olduğu bir dönemde yapılacak olan karşılaşma için 7 Şubat 2021 tarihi belirlenmiş. Karşılaşma ABD'deki Florida eyaletinin Tampa kentindeki Raymon James Stadyumunda oynanacaktır.

Super Bowl, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus'tan izlenebilecek. Milyonların takip edeceği karşılaşma, TSİ 02.00'de başlayacak.

Her yıl Super Bowl gecesinde maç öncesi sahne alan sanatçıların damga vurduğu organizasyonda, bu yıl sahne alacak isimlerde belli oldu. Metallica ve Green Day, bu pazar gerçekleşecek olan Super Bowl'da izleyicileri karşılayacak.