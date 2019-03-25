'Süper İyi Günler' Trump AVM’de sahnelendi

Tiyatrokare'nin Mark Haddon'un çok satan romanından uyarladığı Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile farkındalık projesi "Süper İyi Günler" oyunu cumartesi akşamıTrump Kültür ve Gösteri Merkezi'nin gösteri merkezinde sahnelendi.

Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izleyiciyle buluşan Mark Haddon'un çok sevilen romanından uyarlanan "Süper İyi Günler', 16 yaşındaki Asperger sendromlu Christopher Boone'nin, insanı düşündüren, renkli ve eğlenceli hikayesini konu alıyor.

Digital teknolojiyi sahne ile buluşturan oyun, 80 metrekare digital ekranlardan oluşan özel bir dekorda, üç boyutlu animasyonlar eşliğinde Chirstopher Boone karakterinin geniş hayal dünyasına ve renkli karakterine farklı bir penceren görmeye olanak sağlıyor. Dünya standartlarında üstün teknolojinin ilk kez kullanıldığı bu oyunun sahne arkasında, oyuncu sayısından daha kalabalık bir ekip çalışıyor. Provası üç ay süren ancak görsel tasarımı 12 ayı aşkın bir zamana yayılan oyunun sahne kurulumu 30 saate yakın sürüyor.

7507'ye kadar tüm asal sayıları ve dünyanın başkentlerini ezbere bilen matematik dehası Christopher Boone'yi, yetenekli genç oyuncu Emir Özden oynuyor. "Süper İyi Günler" oyununda, yıllar sonra tiyatro sahnesine dönen Ayça Erturan, dokuz yıldır Leyla'nın Evi'nde bir rekora imza atan usta oyuncu Celile Toyon, televizyon dizilerinin sevilen oyuncusu Didem İnselel, Korel Cezayirli, İbrahim Can Sayan, Şebnem Şeviktürk, Onur Kırat, Uğur Can Arıkan, Cem Arslan, Sevcan Aydın, Beste Koçak rol alıyor.

Albert Einstein, Bill Gates, Lionel Messi, Tim Burton, Wolfgang Amadeus Mozart, Van Gogh gibi ünlülerde bulunduğu tahmin edilen Asperger Sendromu, Türkiye'de çok az biliniyor. Bu oyun aynı zamanda Asperger Sendromuna dikkati çekerek, onların renkli hayal dünyasına farklı açıdan bakmayı sağlıyor, eğlendirirken düşündürüyor.

DHA