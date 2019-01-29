Süper kahramanlara özenip hayatlarını hiçe sayıyorlar

Bursa'nın İznik ilçesinde çocuklar süper kahramanlara özenip tehlikeli hareketlere imza atıyor. Örümcek adama özenen çocuklar, hayatlarını hiçe sayarak sur duvarlarına tırmanıyor.

Canlarını hiçe sayan çocuklar, oyun alanı olarak seçtikleri 5 metre yükseklikteki İznik surlarına tırmanıp üzerinde koşuyorlar. Surların çevresinde ise ikaz levhası bulunmuyor. Tehlikeye aldırış etmeden oyun sandıkları yüksek surlarda koşan afacanlar için aileler tedirgin. Yetkililerden muhtemel bir kazaya karşı çocukların buralara çıkmasına engel olunmasını istiyorlar.

Kaynak: İHA