Süper Kupa | Başakşehir - Trabzonspor maçı CANLI | A SPOR CANLI YAYIN
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesinde Başakşehir ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu, Süper Kupa mücadelesine çıkıyor. Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanacak zorlu mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşma öncesinde merak edilen soruları haberimizde yanıtladık. Peki, Süper Kupa Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor arasındaki kupa mücadelesi 27 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
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HANGİ KANALDA?
Süper Kupa'da oynanacak zorlu mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverler ile buluşacak.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Başakşehir ile Trabzonspor, Süper Kupa tarihinde ilk kez birbirine rakip oluyor. İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez bu karşılaşmaya çıkarken; bordo-mavili ekip bugüne kadar Süper Kupa'da sekiz kez multu sona ulaştı.
- Düzenlenen son dört Süper Kupa'nın üçünü "son Türkiye Kupası şampiyonu" unvanına sahip takımlar kazanırken; bu süreçte tek istisna, geçen sezon kupayı müzesine götüren Galatasaray.
- 11 kez mücadele ettiği Süper Kupa'yı sekiz kez müzesine götüren Trabzonspor, bu maçı en az iki kez oynayan takımlar arasında başarı yüzdesi en yüksek ekip konumunda (%72).
- Trabzonspor ile oynadığı son 11 resmi maçı kaybetmeyen Başakşehir (6G 5B), rakibine en son Şubat 2015'te Süper Lig'de mağlup oldu (2-3).
- Başakşehir'e karşı çıktığı son 13 maçın hiçbirinde soyunma odasına önde giremeyen Trabzonspor (8B 5M), son altı karşılaşmanın ilk yarılarında gol sevinci yaşayamadı.
- Başakşehir forması giyen Edin Visca, Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı son 13 maçta 10 gole doğrudan katkı sağladı (6 gol & 4 asist).
- Bu sezon Başakşehir formasıyla resmi maçlarda en fazla gol atan oyuncu olan Fredrik Gulbrandsen (9), bu gollerin altısını oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti (Süper Lig x3 & Türkiye Kupası x3).
- Anthony Nwakaeme'nin Türkiye kariyerinde Başakşehir'den (3 maç) daha fazla karşılaşıp gol atamadığı tek takım Fenerbahçe (6 maç).
- Bu sezon resmi maçlarda en fazla gol atan Trabzonspor oyuncusu olan Caleb Ekuban (6), son beş karşılaşmada beş gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 2 asist).
- Okan Buruk, Başakşehir'in başında Trabzonspor'a karşı çıktığı üç maçı da kaybetmedi (1G 2B).