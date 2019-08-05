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Süper Kupa maçının başlama saati değişti

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin saatinin değiştiği açıklandı.

Süper Kupa maçının başlama saati değişti

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin saatinin değiştiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 21.30'a alındığı belirtildi.

DHA

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