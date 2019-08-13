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  3. Süper kupa öncesi stat ve çevresindeki son durum havadan fotoğraflandı

Süper kupa öncesi stat ve çevresindeki son durum havadan fotoğraflandı

İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan fotoğraflandı.

Süper kupa öncesi stat ve çevresindeki son durum havadan fotoğraflandı

İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan fotoğraflandı. Fotoğraflarda statta son hazırlıkların yapıldığı görülüyor. Çimlerde düzenleme yapılırken sahanın çizgileri de çiziliyor. Stat çevresinde de güvenlik tedbirleri kapsamında önlemler alınıyor.

(FOTOGRAF)

DHA

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