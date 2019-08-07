Süper kupa sahibini buldu!

Galatasaray, yeni sezona kupayla başlamak için Akhisarspor karşısına çıktı.

Sarı-Kırmızılılar, Süper Kupa maçında Akhisarspor ile kozlarını paylaştı. Galatasaray mutlu sona ulaştı ve Fatih Terim, 20. kupasını kaldırmanın gururunu yaşayacak.

GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇ ÖZETİ

**Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı**

11. dakikada Jimmy Durmaz'ın harika pasında Selçuk İnan boş pozisyonda net bir vuruş yapamadı. Gökhan Değirmenci, rahat bir şekilde topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk tehlikeli atağı 13. dakikada geldi. Erhan'ın ortasına çok iyi yükselen Burhan Eşer, Luyindama'nın önünden vuruşunu yaptı, top direkten auta çıktı.

30. dakikada Jimmy'den sert bir şut geldi. Maçın başından beri etkili bir oyun ortaya koyan İsveç'li futbolcu, ceza sahasının gerisinden muhteşem bir vuruş yaptı. Gökhan'ın uzanamadığı top, az farkla auta çıktı.

İlk sarı kart 33. dakikada çıktı. Babel'e sert bir müdahelede bulunan Bjarnason, Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray penaltı bekledi

34. dakikada Galatasaray penaltı bekledi. Mariano'nun pasında ceza sahasında Nagatomo, Tolga Ünlü'nün müdahelesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular penaltı beklerken, Meler penaltıya sebep verecek bir sebep olmadığını belirtti ve oyun devam etti.

Sessizliği Belhanda bozdu

Galatasaray, 39'da öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Belhanda, topu Seri'ye gönderdi. Fildişi'li futbolcu tek pasla Belhanda'yı buluşturdu. Ceza sahasının hemen önünde topu çok iyi bir şekilde önüne çeken Belhanda, muhteşem bir şut yolladı ve takımını 1-0 öne geçti.

Golün hemen ardından Adem Büyük golü denedi. Nagatomo'nun pasında topu önüne alan Adem şutunu attı, az farkla auta çıktı. 42. dakikada Adem'in golü ofsayta takıldı. Selçuk'un ortasına iyi yükselen Adem Büyük, kafayla topu ağlara gönderdi fakat ofsayt sebebiyle gol geçersiz sayıldı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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İkinci yarı başladı

13. dakikada direğe takılan Burhan, ikinci yarının başında da tehlike oluşturdu. Rotman'ın ortasına çok iyi yükselen Burhan, kafa vuruşunu yaptı. Muslera, son anda topu kornere çeldi.

57. dakikada Galatasaray, Babel'le gole yaklaştı. Selçun'un pasında sol kanatta topla buluşan Babel, zor pozisyonda orta açmayı başardı. Top bir anda kaleye yöneldi, Gökhan güçlükle topu kornere çeldi.

Burhan devam edemedi

İlk değişiklik Akhisar'dan geldi. Takımının en etkili ismi olan Burhan, 64. dakikada kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcunuın yerine Onur Ayık dahil oldu.

SARI KART 66. dakikada Belhanda, Kadir Keleş'e yaptığı müdahelenin ardından sarı kart gördü. Pozisyonun ardından itirazlarını sürdüren Mariano, Belhanda'nın ardındans sarı kart gören ikinci isim oldu.

Marcao'dan büyük hata

Tolga Ünlü'nün attığı taçta Marcao ağır kalınca Onur Ayık, savunma arkasına sarktı. Muslera ile karşı karşıya kalan Onur, topu Uruguay'lı kaleciye nişanladı ve beraberlik fırsatını kaçırdı.

72. dakikada Emre Mor, Adem Büyük'ün yerine, 80. dakikada ise Feghouli, Jimmy Durmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Maç sona erdi

SARI - KIRMIZILILAR KUPANIN SAHİBİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası ikinci Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçını tek golle kazanan sarı kırmızılılar, kupanın sahibi oldu.