Süper Kupa'nın tarihi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa'nın tarihini belirledi. TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa 27 Ocak'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda TFF Süper Kupa 2020'nin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak 2021 Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdı.
2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir FK ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi.