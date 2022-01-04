Süper Kupa'ya koronavirüs engeli! Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması ertelenebilir!

Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş ile kupa finalisti Antalyaspor, 5 Ocak 2021'de Süper Kupa karşılaşmasına çıkacak. Maçın öncesinde Beşiktaş koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncusunun oldurduğunu bildirdikten sonra Antalyaspor'dan da 3 futbolcu için covid pozitif çıktığı yönünde haber geldi. Ardından siyah beyazlı ekipte yeniden vaka görülmesi, karşılaşmayı tehlikeye düşürdü.

VAKA HABERLERİ ARKA ARKAYA GELDİ

Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşanırken futbol sahalarında da testi pozitif çıkanların sayısı arttı. Süper Kupa maçına çıkmaya hazırlanan Beşiktaş, önce 1 futbolcusunun, devamında ise 1 çalışan ve futbolcusunun testinin pozitif çıktığını bildirdi. Siyah-beyazlıların rakibi Antalyaspor'da da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı.

MAÇ ERTELENEBİLİR

İki takımda pozitif vakaların bir anda görülmesiyle birlikte maça bir gün kala karşılaşmanın tehlikeye girdiği yönünde söylemler çıktı. Maç saatine kadar takım içerisinde farklı futbolcuların da virüse yakalanabileceği ifade edilirken, TFF'nin bu durum karşısında karşılaşmayı ileri bir tarihe erteleyebileceği yönünde haberler paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ'TA BİRÇOK EKSİK

5 Ocak Çarşamba günü oynanacak bu karşılaşma öncesinde siyah beyazlıların 2 futbolcusu koronavirüs nedeniyle takımı eksik bırakırken, Ghezzal ve Oğuzhan'ın da sağlık sorunları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak karşılaşmada Antalyaspor'dan da 3 futbolcu forma giyemeyecek.