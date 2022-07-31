Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik! "Tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü defa Süper Kupa'nın sahibi olan Trabzonspor'u sosyal medyada yayınladığı mesajla tebrik etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik! "Tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum"

Dün akşamki Süper Kupa Finali'nde mücadele ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'nın sahibi oldu. 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında da Süper Kupa'yı müzesine götüren bordo mavili takım, taraftarını da sevindirerek büyük bir coşkuyla kupa kutlaması yaptı. Takımın başarısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tebrik mesajı geldi.

"2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajını sosyal medyadan yayınladı.

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