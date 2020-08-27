Bursa'da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs direğe çarptı: 2 ölü, 16 yaralıMelek Mosso 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dedi, sahneden indirildiSüper Lig 2020-2021 derbi tarihleri | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?26 Ağustos gram,çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?Manisa'da kaza: 2 ölü, 9 yaralı27 Ağustos 2020 tarihli ve 31226 sayılı Resmi Gazete yayımlandı| Atama kararları Resmi Gazete'de27 Ağustos spor manşetleri | 27 Ağustos spor gazetesi sayfalarıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Erdoğan imzaladı: Sabri Demir, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı!Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar, mevsim normallerinde!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Süper Lig 2020-2021 derbi tarihleri | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Süper Lig 2020-2021 derbi tarihleri | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. TFF'nin açıkladığı Süper Lig takvimine göre 11 Eylül'de yeni sezon başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği derbi takvimi de belli oldu. Buna göre, Süper Lig'de 2020-2021 derbi tarihleri ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Detaylar haberimizde...

Süper Lig 2020-2021 derbi tarihleri | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Süper Lig'de 2020 - 2021 Sezonu Süper Lig fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Peki, Süper Lig'de derbi tarihleri ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte detaylar...

DERBİ HAFTALARI

1. Hafta Trabzonspor - Beşiktaş

3 . Hafta Galatasaray - Fenerbahçe

6. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

10. Hafta Fenerbahçe - Beşiktaş

15. Hafta Trabzonspor - Galatasaray

19. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

Buna göre, Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 3. haftada sarı-kırmızılıların evinde oynanacak. Karşılaşma, TFF'nin daha önce aldığı karara göre, seyircisiz olacak.

İşte Süper Lig'in ilk hafta fikstürü:

Ankaragücü - Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Hatayspor - Başakşehir
Galatasaray - Gaziantep FK
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor
Göztepe - Denizlispor
Trabzonspor - Beşiktaş
Antalyaspor - Gençlerbirliği

Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek. 

Süper Lig 2020-2021 derbi tarihleri | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT