Süper Lig 2020-2021 derbi tarihleri | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Süper Lig'de 2020 - 2021 Sezonu Süper Lig fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Peki, Süper Lig'de derbi tarihleri ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte detaylar...

DERBİ HAFTALARI

1. Hafta Trabzonspor - Beşiktaş

3 . Hafta Galatasaray - Fenerbahçe

6. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

10. Hafta Fenerbahçe - Beşiktaş

15. Hafta Trabzonspor - Galatasaray

19. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

Buna göre, Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 3. haftada sarı-kırmızılıların evinde oynanacak. Karşılaşma, TFF'nin daha önce aldığı karara göre, seyircisiz olacak.

İşte Süper Lig'in ilk hafta fikstürü:

Ankaragücü - Erzurumspor

Sivasspor - Alanyaspor

Kayserispor - Kasımpaşa

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Hatayspor - Başakşehir

Galatasaray - Gaziantep FK

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor

Göztepe - Denizlispor

Trabzonspor - Beşiktaş

Antalyaspor - Gençlerbirliği

Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek.