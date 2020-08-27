Süper Lig 2020-2021 derbi tarihleri | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. TFF'nin açıkladığı Süper Lig takvimine göre 11 Eylül'de yeni sezon başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği derbi takvimi de belli oldu. Buna göre, Süper Lig'de 2020-2021 derbi tarihleri ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Detaylar haberimizde...
Süper Lig'de 2020 - 2021 Sezonu Süper Lig fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Peki, Süper Lig'de derbi tarihleri ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte detaylar...
DERBİ HAFTALARI
1. Hafta Trabzonspor - Beşiktaş
3 . Hafta Galatasaray - Fenerbahçe
6. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
10. Hafta Fenerbahçe - Beşiktaş
15. Hafta Trabzonspor - Galatasaray
19. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
Buna göre, Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 3. haftada sarı-kırmızılıların evinde oynanacak. Karşılaşma, TFF'nin daha önce aldığı karara göre, seyircisiz olacak.
İşte Süper Lig'in ilk hafta fikstürü:
Ankaragücü - Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Hatayspor - Başakşehir
Galatasaray - Gaziantep FK
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor
Göztepe - Denizlispor
Trabzonspor - Beşiktaş
Antalyaspor - Gençlerbirliği
Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek.