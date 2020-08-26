Süper Lig fikstürü | Süper Lig 2020 - 2021 sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstür çekimi saat 21.00'de yapıldı.

Süper Lig'de fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu ve İsmail Erdem ile genel sekreter Kadir Kardaş, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, açılış konuşması yaptı.

Akıncıoğlu açıklamasında "Bildiğiniz üzere, bütün dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden pandemi nedeniyle, hepimiz için fedakarlıklar ve sabır gerektiren günler geçiriyoruz. İnşallah virüsle mücadeleyi tümüyle kazanacağız ve eski sağlıklı günlerimize döneceğiz. Tabi bu süreçte hepimiz çeşitli sıkıntılar çektik ancak sağlıkçılarımızın özverili, fedakar çalışmalarını unutmamız mümkün değil. Onların hayatlarını ortaya koyarak verdikleri takdire şayan mücadele ülkemizi ve bizleri ayakta tuttu. Türk milleti olarak hepsine minnettarız. Yeni sezonda maçlarımız sağlık kurulumuzun belirlediği tedbirlerle, insan sağlığından ödün vermeden oynanmaya devam edecek. Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurulumuz ile birlikte dünkü toplantımızda, Ekim ayından itibaren stat kapasitelerinin yüzde 30'u oranında maçlara taraftar alınmasına karar verdik. Bu konuda da sağlık kurulumuzun belirleyeceği tedbirlerin uygulanacağını önemle vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Süper Lig'in her geçen sezon daha fazla ilgi çektiğini belirtti.

Akıncıoğlu, "Bu nedenle, birçok ülkede maçlarımızın yayınlanmasını sağlayan beINSports'a teşekkür ediyorum. Türk futboluna uzun yıllardır çok değerli katkıları var. Futbol federasyonu olarak böylesine önemli bir marka ile çalışmaktan mutluyuz ve karşılıklı güvene dayalı bu iş birliğimizin daha uzun yıllar sürmesini istiyoruz. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, dostluğun, fair-play'in daha ön planda olmasını temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

SÜPER LİG 2020 - 2021 SEZON FİKSTÜRÜ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'de fikstür çekimi öncesi sezon planlaması duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig 11 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de bitecek. Süper Lig'de ikinci yarı 29 Ocak 2021'de oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig, 16 Mayıs 2021'de ise tamamlanacak.

Süper Lig'de ayrıca 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları da hafta içi oynanacak

İLK HAFTA

Trabzonspor-Beşiktaş

Rizespor-Fenerbahçe

Gaziantep FK-Galatasaray

Ankaragücü - Erzurumspor

Sivasspor - Alanyaspor

Göztepe - Denizlispor

Antalyaspor - Gençlerbirliği

Kayserispor - Kasımpaşa

Hatayspor - Başakşehir

Karagümrük - Yeni Malatyaspor

SÜPER LİG 2020 - 2021 SEZONU DERBİ TARİHLERİ

Süper Lig'de üç büyükler arasındaki derbiler 3-10 ve 19. haftalarda oynanacak

1. hafta Trabzonspor-Beşiktaş

3. hafta Galatasaray-Fenerbahçe

6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor

10.hafta Fenerbahçe- Beşiktaş

15. hafta Galatasaray-Trabzonspor

19. hafta Beşiktaş-Galatasaray

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.

TFF, Ekim ayından itibaren statlara %30 oranında seyirci alınacağını açıklamıştı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Süper Lig 2020-2021 sezonunun 11 Eylül Cuma günü başlayacağı kamuoyuna açıklanmıştı.

Süper Lig Fikstür çekimi bugün canlı olarak beIN SPORTS ekranlarından yayınlandı. Başka ulusal kanalların çalışanları ise salonun dışında bulunan fuaye kısmında oluşturulan röportaj alanında çekim gerçekleştirdi.

Kura çekimleri ile ilgili haber ve fotoğraflar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi www.tff.org adresinde yer alacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü başlayacak, 16 Mayıs Pazar günü oynanılacak son hafta maçlarıyla bitecek.