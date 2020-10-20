Süper Lig 5. hafta sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı. 5. haftanın sonunda Alanyaspor, 13 puanla liderliğini sürdürdü. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Bu sezon ligin favorisi olarak görülen Fenerbahçe ise Göztepe deplasmanında 3-2 galip geldi ve haftayı 2. sırada kapattı. Bu sezon lige oldukça etkili giren Galatasaray'ın ise düşüşü sürüyor. Sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci mağlubiyetini Alanyaspor'a karşı tattı.

Süper Lig puan durumu

1 - Alanyaspor | 13 puan

2 - Fenerbahçe | 11 puan

3 - Fatih Karagümrük | 8 puan

4 - Antalyaspor | 8 puan

5 - Erzurumspor | 7 puan (1 maçı eksik)

6 - Galatasaray | 7 puan

7 - Sivasspor | 7 puan (1 maçı eksik)

8 - Kasımpaşa | 7 puan

9 - Hatayspor | 7 puan (1 maçı eksik)

10 - Göztepe | 6 puan

11 - Konyaspor | 6 puan (1 maçı eksik)

12 - Kayserispor | 6 puan

13 - Çaykur Rizespor | 5 puan

14 - Trabzonspor | 5 puan

15 - Yeni Malatyaspor | 5 puan

16 - Denizlispor | 5 puan

17 - Gaziantep FK | 4 puan

18 - Beşiktaş | 4 puan (1 maçı eksik)

19 - Gençlerbirliği | 4 puan (1 maçı eksik)

20 - Başakşehir | 4 puan

21 - Ankaragücü | 1 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 5. hafta maç sonuçları

Hatayspor - Erzurumspor (ERTELENDİ)

Fatih Karagümrük 1 - 1 Kasımpaşa

Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor 5 - 3 Ankaragücü

Kayserispor 1 - 3 Sivasspor

Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe

Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir

Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep FK

Gençlerbirliği 1 - 2 Denizlispor

Galatasaray 1 - 2 Alanyaspor

Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş