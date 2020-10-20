Süper Lig 5. hafta sonuçları ve puan durumu
Süper Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında, Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Alanyaspor, haftayı lider kapattı. İşte Süper Lig'de 5. haftanın maç sonuçları ve puan durumu...
Süper Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı. 5. haftanın sonunda Alanyaspor, 13 puanla liderliğini sürdürdü. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Bu sezon ligin favorisi olarak görülen Fenerbahçe ise Göztepe deplasmanında 3-2 galip geldi ve haftayı 2. sırada kapattı. Bu sezon lige oldukça etkili giren Galatasaray'ın ise düşüşü sürüyor. Sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci mağlubiyetini Alanyaspor'a karşı tattı.
Süper Lig puan durumu
1 - Alanyaspor | 13 puan
2 - Fenerbahçe | 11 puan
3 - Fatih Karagümrük | 8 puan
4 - Antalyaspor | 8 puan
5 - Erzurumspor | 7 puan (1 maçı eksik)
6 - Galatasaray | 7 puan
7 - Sivasspor | 7 puan (1 maçı eksik)
8 - Kasımpaşa | 7 puan
9 - Hatayspor | 7 puan (1 maçı eksik)
10 - Göztepe | 6 puan
11 - Konyaspor | 6 puan (1 maçı eksik)
12 - Kayserispor | 6 puan
13 - Çaykur Rizespor | 5 puan
14 - Trabzonspor | 5 puan
15 - Yeni Malatyaspor | 5 puan
16 - Denizlispor | 5 puan
17 - Gaziantep FK | 4 puan
18 - Beşiktaş | 4 puan (1 maçı eksik)
19 - Gençlerbirliği | 4 puan (1 maçı eksik)
20 - Başakşehir | 4 puan
21 - Ankaragücü | 1 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 5. hafta maç sonuçları
Hatayspor - Erzurumspor (ERTELENDİ)
Fatih Karagümrük 1 - 1 Kasımpaşa
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor 5 - 3 Ankaragücü
Kayserispor 1 - 3 Sivasspor
Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe
Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir
Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep FK
Gençlerbirliği 1 - 2 Denizlispor
Galatasaray 1 - 2 Alanyaspor
Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş