Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve puan durumu
Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı haftada puan durumu ve maç sonuçları ortaya çıktı. İşte, Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve puan durumu...
Süper Lig'de 6. hafta heyecanı sona erdi. Ligde bu hafta oynanan maçların ardından Alanyaspor, kazanma serisini sürdürerek liderliğini kaptırmadı. Haftanın en önemli mücadelesi olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ise kazanan sarı-lacivertliler oldu. Yoluna dolu dizgin giden Fenerbahçe, Alanyaspor'un ardında ikinciliğe oturdu. Ligde 3. sıraya yükselen Galatasaray ise 3 maçın ardından galip gelmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Ligde yaklaşık 20 gün boyunca maç yapmayan Beşiktaş ise uzun bir aranın ardından kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. İşte haftanın maç sonuçları ve oluşan puan durumu...
SÜPER LİG'DE 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Kasımpaşa 0-0 Göztepe
Ankaragücü - Hatayspor (ERTELENDİ)
Gaziantep FK 1-0 Konyaspor
Erzurumspor 1-2 Galatasaray
Başakşehir 5-1 Antalyaspor
Yeni Malatyaspor 2-1 Gençlerbirliği
Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
Sivasspor 0-2 Çaykur Rizespor
Denizlispor 2-3 Beşiktaş
Haftayı bay geçen takım: Kayserispor
PUAN DURUMU
1 - Alanyaspor | 16 puan
2 - Fenerbahçe | 14 puan
3 - Galatasaray | 10 puan
4 - Fatih Karagümrük | 8 puan
5 - Çaykur Rizespor | 8 puan
6 - Kasımpaşa | 8 puan
7 - Antalyaspor | 8 puan
8 - Yeni Malatyaspor | 8 puan
9 - Göztepe | 7 puan
10 - Erzurumspor | 7 puan
11 - Başakşehir | 7 puan
12 - Beşiktaş | 7 puan
13 - Gaziantep FK | 7 puan
14 - Sivasspor | 7 puan
15 - Hatayspor | 7 puan
16 - Konyaspor | 6 puan
17 - Kayserispor | 6 puan
7. HAFTANIN PROGRAMI
Fatih Karagümrük - Erzurumspor
Trabzonspor - Kasımpaşa
Gençlerbirliği - Gaziantep FK
Göztepe - Alanyaspor
Galatasaray - Ankaragücü
Çaykur Rizespor - Kayserispor
Konyaspor - Başakşehir
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
Hatayspor - Sivasspor
Antalyaspor - Fenerbahçe
Haftayı bay geçen takım: Denizlispor