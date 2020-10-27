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Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı haftada puan durumu ve maç sonuçları ortaya çıktı. İşte, Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı sona erdi. Ligde bu hafta oynanan maçların ardından Alanyaspor, kazanma serisini sürdürerek liderliğini kaptırmadı. Haftanın en önemli mücadelesi olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ise kazanan sarı-lacivertliler oldu. Yoluna dolu dizgin giden Fenerbahçe, Alanyaspor'un ardında ikinciliğe oturdu. Ligde 3. sıraya yükselen Galatasaray ise 3 maçın ardından galip gelmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Ligde yaklaşık 20 gün boyunca maç yapmayan Beşiktaş ise uzun bir aranın ardından kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. İşte haftanın maç sonuçları ve oluşan puan durumu...

SÜPER LİG'DE 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Kasımpaşa 0-0 Göztepe

Ankaragücü - Hatayspor (ERTELENDİ)

Gaziantep FK 1-0 Konyaspor

Erzurumspor 1-2 Galatasaray

Başakşehir 5-1 Antalyaspor

Yeni Malatyaspor 2-1 Gençlerbirliği

Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Sivasspor 0-2 Çaykur Rizespor

Denizlispor 2-3 Beşiktaş

Haftayı bay geçen takım: Kayserispor

PUAN DURUMU

1 - Alanyaspor | 16 puan

2 - Fenerbahçe | 14 puan

3 - Galatasaray | 10 puan

4 - Fatih Karagümrük | 8 puan

5 - Çaykur Rizespor | 8 puan

6 - Kasımpaşa | 8 puan

7 - Antalyaspor | 8 puan

8 - Yeni Malatyaspor | 8 puan

9 - Göztepe | 7 puan

10 - Erzurumspor | 7 puan 

11 - Başakşehir | 7 puan

12 - Beşiktaş | 7 puan 

13 - Gaziantep FK | 7 puan

14 - Sivasspor | 7 puan 

15 - Hatayspor | 7 puan 

16 - Konyaspor | 6 puan 

17 - Kayserispor | 6 puan 

Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve puan durumu

7. HAFTANIN PROGRAMI

Fatih Karagümrük - Erzurumspor

Trabzonspor - Kasımpaşa

Gençlerbirliği - Gaziantep FK

Göztepe - Alanyaspor

Galatasaray - Ankaragücü

Çaykur Rizespor - Kayserispor

Konyaspor - Başakşehir

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

Hatayspor - Sivasspor

Antalyaspor - Fenerbahçe

Haftayı bay geçen takım: Denizlispor

Onur Çelik
Spor Editörü


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