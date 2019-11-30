Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı )
Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada soldan çaprazdan ceza sahasına giren Campos'un pasında Bakasetas'ın gelişine sert şutunu kaleci Korcan topu kornere tokatladı.
16. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bammou'nun pasında Bakasetas ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleciden dönen topu kontrol eden Efecan'ın geri pasında tekrar topla buluşan Bakasetas şutu defansa da çarparak ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Bainano'nun ara pasında defansın arkasına koşu yapan Campos'un ceza yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy x, Mustafa Emre Eyisoy x, Kemal Yılmaz xx
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Welinton Silva xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xx, Anastasios Bakasetas xxxx, Djalma Campos xxx, Efecan Karaca xxx, Musa Çağıran xx, Yacine Bammou xxx
Yedekler: Eray Birniçan, Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Hamza Özdemir, Giorgos Tzavellas, Onur Bulut, Umut Güneş, Salih Uçan, Papiss Cisse, Veysel Ünal
Teknik Direktör: Erol Bulut
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Mehmet Sak xx, Ante Kulusic xx, Michal Pazdan xx, Cebrail Karayel xx, Tiago Pinto xx, Stelios Kitsiou xx, Wilfred Moke xx, Hasan Kaya xxx, Hector Canteros xxx, Dever Orgill xx
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Ahmet Can Arık, Aydın Karabulut, Berke Gürbüz, Ender Aygören, Sedat Ağçay, Alper Önal
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Bakasetas (dk. 16), Campos (dk. 24) (Alanyaspor)
Kaynak: İHA
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