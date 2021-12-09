Süper Lig: Adana Demirspor - Giresunspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki

Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Giresunspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Adana Demirspor - Giresunspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Adana Demirspor - Giresunspor maçı 12 Aralık 2021 Pazar bugün oynanacak. Müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için bağlantısına tıklayabilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Adana Demirspor - Giresunspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1'i canlı olarak izlemek için linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İLK 11'LER

Adana Demirspor ilk 11: A. Murić, Samet Akaydin, J. Svensson, S. Deli, J. Rassoul, Sinan Kurt, D. Akintola, Metehan Mimaroğlu, Yunus Akgün, B. Stambouli, M. Balotelli

Giresunspor ilk 11: Okan Kocuk, M. Diarra, Zeki Yavru, Aziz Behich, A. Pérez, Serginho, H. Traoré, F. Diabaté, Flavio, M. Suleymanov, I. Baldé