Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi ağırladı. Mücadele, konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada paslarla rakip sahaya gelen Antalyaspor'da Ribeiro'nun ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

52. dakikada Amilton'un ortasında defanstan seken topu önünde bulan Ribeiro, penaltı noktası yakınından gelişine vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

58. dakikada Amilton'un ortasında arka direkte bomboş kalan Doğukan'ın yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Beto son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

79. dakikada Serdar Gürler'in defansın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Jerome hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

85. dakikada gelişen Göztepe atağında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Jerome, Kudryashov'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Karara ofsayt gerekçesiyle hakeme itiraz eden Diego, ikinci sarı kartla oyun dışına gönderildi. Aynı dakika içerisinde Tamer Tuna'nın yardımcısı Tahsin Tam da hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Penaltı kararı yan hakemin ofsayt ikazıyla iptal edildi.

Stat: Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Metin xx, Özgür Ertem xx

Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Chico x, Diego xx, Kudryashov xx, Hakan Özmert xx (Ribeiro dk. 46 xx), Charles xx, Amilton xx, Chahechouhe xx (Bünyamin dk. 46 x), Doğukan Sinik xx (Harun dk. 75 ?), Leschuk x

Yedekler: Ferhat, Eren Albayrak, Mukairu, Yekta, Ufuk Akyol, Veysel, Mikail

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Göztepe: Beto, Murat Paluli xx, Schwechlen xx, Borges xx, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu xx (Yalçın dk. 66 x), Andre Castro xx, Halil Akbunar xxx (Tripic dk. 90 ?), Napoleoni xx (Deniz Kadah dk. 90+4 ?), Serdar Gürler xxx, Jerome xx

Yedekler: Mehmet, Eren, Costa, Kerem, Ege, Gassama, Batuhan

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Goller: Halil Akbunar (dk. 16), Serdar Gürler (dk. 36), Soner Aydoğdu (dk. 45+3) (Göztepe)

Kırmızı kartlar: Diego (dk. 85), Tahsin Tam (Yardımcı Antrenör) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Doğukan, Hakan Özmert (Antalyaspor), Soner Aydoğdu, Yalçın (Göztepe)

Kaynak: İHA