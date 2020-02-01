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  3. Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

48. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında topla buluşan Chico'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kontrol etti.

73. dakikada Guilherme'nin köşe vuruşunda Volkan Fındıklı'nın kafası üstten auta gitti.

90+2. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Ok xx, Süleyman Özay xx

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Celutska x, Kudriashov x, Chico x, Sinan Gümüş xx (Doğukan Sinik dk. 79 x), Yekta x (Charles dk. 6 x), Mukairu x, Fredy x, Blanco x (Amilton dk. 64 x)

Yedekler: Ferhat Kaplan,Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Podolski, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Hakan Özmert

Teknik direktör: Tamer Tuna

Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ömer Ali Şahiner x, Selim Ay x, Anicic x, Guilherme x, Shengelia x (Hurtado dk. 74 x), Volkan Fındıklı x, Milosevic x, Jonsson x, Miya x (Mak dk. 55 x), Thuram x (Bajic dk. 85 ?)

Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Ali Turan, Uğur Demirok, Hadziahmetovic, Alper Uludağ, Skubic

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Charles (Antalyaspor)

Kaynak: İHA



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