Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman kapanıyor, saat kaçta bitiyor 2021?

Süper Lig'de ara transfer dönemi en az futbol karşılaşmaları kadar heyecanlı geçiyor. Kimi futbolseverler tarafından maçlardan daha heyecanlı geçtiğine inanılan transfer sezonu için son günler yaklaştı. Ara transfer döneminde, kadrolarını nokta atışı transferler ile doldurmak isteyen kulüpler, çalışmalarını son hızda sürdürüyor. Peki, Süper Lig'de ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2021? İşte detaylar...

SÜPER LİG ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

"Ara transfer sezonu" olarak bilinen 2. transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2021 Salı günü başlamıştı. Kulüplerin transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrolarını güçlendirmek için çalışmaları, 1 Şubat Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. 1 Şubat'ta bitecek olan transfer dönemiyle birlikte takım kadrolarına yeni isimler eklenemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon öncesi yaptığı sezon planlamasında şu bilgiler yer alıyordu:

Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.