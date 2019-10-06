İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Beşiktaş savunmasına baskı yaparak topu kapan Bammou'nun sol çaprazdan girdiği pozisyonda Karius topu çeldi.

35. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Cisse'nin sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında ön direkte topa yükselen Atbia'nın kafa vuruşu dışarı gitti.

38. dakikada sol kanattan N'Koudou'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nun şut girişimi autta son buldu.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Karius xx, Dorukhan xx, Vida xx, Ruiz x, Caner xx, Atiba x, Oğuzhan xx, Lens xx, Ljajic xx, N'Koudou x, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Enzo Roco, Douglos, Umut, Güven, Boyd, Necip, Muhayer, Pedro Rebocho, Diaby

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

A.Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx, Welinton xx, Tzavellas xx, N'Sakala x, Siopis xx, Ceyhun x, Efecan xx, Bakasetas xx, Bammou x, Cisse x

Yedekler: Haydar, Junior Fernandes, Kaan, Onur, Umut, Djalma Campos, Caulker, Veysel, Tayfur

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Burak Yılmaz, Lens, Ruiz (Beşiktaş)

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT