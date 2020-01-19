Süper Lig: Beşiktaş: 1 - D.G.Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde lider D.G. Sivasspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde lider D.G. Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'u 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Beşiktaş'ta Caner'in kullandığı serbest vuruşta Sivas savunmasından seken topu önüne alan Gökhan Gönül sert şutu üstten auta çıktı.
7. dakikada Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Erdoğan Yeşilyurt geldi. Direkt kaleyi düşünen Erdoğan'ın şutunu kaleci Karius sektirince, top filelerle buluştu. 0-1
11. dakikada Atiba'nın pasını alan Adem Ljajic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu Samassa güçlükle kornere çeldi.
25. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde ceza alanı içine sarkan Gökhan Gönül, pasını penaltı noktasına çıkarmak istedi Araya Caner Osmanpaşa girdi ve ters vuruşla topu kornere yolladı.
33. dakikada Beşiktaş, ceza sahası çizgisinin üzerinde serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın sert şutunu Samassa tokatladı. Topu önünde bulan Adem Ljajic, düzgün bir kafa vuruşuyla beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1
39. dakikada Atiba'nın pasını alan Adem Ljajic'in şutunu Samassa kolay kontrol etti.
45. dakikada Fatih'in savunma arasına gönderdiği pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabere, düzgün vuruşla topu sağ köşeden filelere gönderdi. 1-2
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Kerem Ersoy xx
Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül xx, Enzo Roco xx, Vida xx, Rebocho x, Atiba xx, Elneny xx, N'Koudou xx, Caner x, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz x
Yedekler: Utku, Douglas, Rıdvan, Kartal Kayra, Necip, Oğuzhan, Boyd, Umut, Güven, Diaby
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
D.G. Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Appindangoye xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xxx, Ziya xx, Fatih xx, Erdoğan Yeşilyurt xxx, Emre Kılınç xx, Yatabare xx
Yedekler: Ali Şaşal, Muammer, Barış, Papp, Yasin Öztekin, Volkan Eğri, Traore, Armin Djerlek, Isaac Cofie, Arouna Kone
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Adem Ljajic (dk. 33) (Beşiktaş), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 7), Yatabare (dk. 45) (D.G. Sivasspor)
Sarı Kartlar: Roco (Beşiktaş), Emre Kılınç (D.G.Sivasspor)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT