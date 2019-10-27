Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Caner'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Diaby'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
57. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Roco'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
69. dakikada sol taraftan Caner'in yerden ortaladığı topla ön direkte buluşan Umut'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
81. dakikada sol taraftan Babel'in içeri çevirdiği topa arka direkte iki kişinin arasından yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.
90+1. dakikada Nagatomo'nun sol taraftan yaptığı ortada kale önünde Adem'in kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx (Necip dk. 87 ?), Roco xx, Vida xx, Rebocho xx, Atiba xx, Elneny, Lens x (Ljajic dk. 64 x), Caner xxx, Diaby xx, Umut Nayir xxx (Güven dk. 82 ?)
Yedekler: Utku, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Muhayer, Kartal Kayra, Erdem Seçgin
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama, Marcao, Nagatomo xx, Lemina xxx (Seri dk. 78 x), N'zonzi xxx, Feghouli xxx (Adem dk. 78 x), Babel xx, Belhanda xx (Emre Mor dk. 68 x), Andone xx
Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Umut Nayir (dk. 69) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Babel, Marcao, Mariano (Galatasaray), Caner, Necip (Beşiktaş)
Kaynak: İHA
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