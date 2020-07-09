Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, öne geçtiği mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve arka direkteki Tyler Boyd'a çıkardı. ABD'li oyuncu müsait durumda topu filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada Tirpan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Thiam kafayla indirdi, müsait pozisyondaki Koita topu ağlara gönderen isim oldu. 1-1

28. dakikada Ricardo Quaresma sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topla buluşan Aytaç'ın vuruşunda top Ersin'i geçerken, Ruiz son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

29. dakikada Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Koita ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve direğe çarpan top ağlara gitti. 1-2

41. dakikada Boyd'un soldan yaptığı ortada savunma kafayla uzaklaştırdı. Dönen topa Atiba gelişine ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Ramazan güçlükle gole engel oldu.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Sönmez xx, Asım Yusuf Öz xx

Beşiktaş: Ersin x, Gökhan Gönül x (Boateng dk. 37 ?), Roco x, Ruiz x, Caner x, Elneny x, Atiba xx, Lens x, Diaby x, Boyd xx, Burak Yılmaz ? (Güven dk. 11 x)

Yedekler: Utku, Erdoğan, Necip, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kasımpaşa: Ramazan xx, Tirpan xxx, Meriah xx, Fernandes xx, Haddadi xx, Aytaç xx, Pavelka xxx, Quaresma xxx, Hajradinovic xxx, Mame Thiam xxx, Koita xxx

Yedekler: Fatih, Doğucan, Sadiku, Yusuf, Tarkan, Brecka, İlhan, Gohou, Ndongala, Anıl

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Tyler Boyd (dk. 6) (Beşiktaş), Koita (dk. 21 ve 29) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Koita (Kasımpaşa)

Kaynak: İHA