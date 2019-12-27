Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Müsabaka Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Müsabaka Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Caner'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda seken topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
60. dakikada orta sahada topla buluşan Atiba'nın sağ kanada verdiği pasta N'koudou'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın şutunu kaleci Ertaç iki hamlede kontrol etti.
74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atiba'nın ceza sahası içine verdiği pasta Oğuzhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
90+1. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx (Necip dk. 89 ?), Ruiz xx, Vida xx, Caner xx, Atiba xxx, Elneny xx, N'Koudou xxx (Boyd dk. 83 ?), Ljajic xx, Diaby xx (Oğuzhan dk. 46 xxx), Umut xx
Yedekler: Utku, Erdoğan, Rebocho, Kartal, Erdem, Güven
Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı
Gençlerbirliği: Ertaç xx, Erdem x (İlker dk. 84 ?), Toure xx, Bjarsmyr xx, Polomat xx, Yasin xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Sefa x (Seuntjens dk. 76 xx), Ayite xx
Yedekler: Übeyd, Ahmet Cevat, Ahmet Yavux, Can, Arda, Flavio, Rahmetullah, Soner
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Ayite (dk. 23) (Gençlerbirliği), Vida (dk. 49), N'koudou (dk. 60), Oğuzhan (dk. 74) Atiba (dk. 90+1) (Beşiktaş)
Kırmızı Kartlar: Nadir (dk. 12), Yasin (dk. 36) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ruiz, Umut (Beşiktaş), Candeias, Polomat, Toure (Gençlerbirliği)
Kaynak: İHA
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