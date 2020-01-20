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  3. Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

25. dakikada Samudio'nun sahasından ileriye taşıyarak verdiği pasında Scoda'nın önünü kapatan Gençlerbirliği savunması nedeniyle Scoda vuruş yapamadı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

0 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Samudio'nun sahasından ileriye taşıyarak verdiği pasında Scoda'nın önünü kapatan Gençlerbirliği savunması nedeniyle Scoda vuruş yapamadı. Scoda'nın önüne bıraktığı topa gelişine bir vuruş yapan Boldrin'in şutunda ise top üstten auta çıktı.

39. dakikada Çaykur Rizespor'da Denis Garmash'ın, ceza alanı sağ çaprazından çektiği şutunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Erdbil xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Diomande xx, Abdullah xx, Boldrin xx, Garmash xx, Samudio xx, Skoda xx

Yedekler: Zafer, Atakan, Scepovic, Aminu Umar, Emir Han, Barış, Burak, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ahmet xx, Toure xx, Mattias xx, Polomat xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Ayite xx, Sefa xx, Sio xx

Yedekler: Ertaç, Berat, Ayberk, Rahmetullah, Mats, Erdem, Diallo, Soner, Ramos, Ömer Alper, İlker

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Sio (Gençlerbirliği)

Kaynak: İHA



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