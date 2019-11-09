Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırladı.
Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
57. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Eren Albayrak'ın vuruşunda top auta çıktı.
67. dakikada Aatif'nın ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan şutunda top defanstan döndü.
90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Fredy'nin şutunda kaleci Zafer topu kontrol etti.
ceza sahası dışından şutunu çekiyor. Sert şutu kaleci Zafer kurtarıyor.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Mehmet Cem Satman xxx, Asım Yusuf Öz xxx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Moroziuk xx (Orhan dk. 77 xx), Abarhoun xxx, Talbi xx, Melnjak xx, Vetrih xx, Diomande xx, Samudio xx, Aminu xx (Abdullah dk. 67 x), Boldrin xx, Oğulcan Çağlayan xx (Zafer dk. 55 x)
Yedekler: Atakan, Scepovic, De Pauw, Barış, Dimitrios, Burak, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Celustka x, Bahadır x, Eren x (Doğukan dk. 74 x), Ufuk Akyol x (Fredy dk. 66 x), Fernando x, Amilton x, Serdar Özkan x (Aatif Chahechouhe dk. 66 x), Mukairu x, Bianco x
Yedekler: Ruud Boffin, Salih, Tarık, Chico, Diego Angelo, Harun, Yekta
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Abarhoun (dk. 26) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı Kart: Tarık (dk. 54) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Moroziuk, Vetrih (Çaykur Rizespor), Amilton, Bianco, Serdar, Eren (Antalyaspor)
Kaynak: İHA
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