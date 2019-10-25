Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Rizespor'un kendi ceza sahasından çıkarken yaptığı hatanın üzerine İlhan hızlı bir hücum şansı yakalayarak kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. İlhan'ın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
25. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası içi sağ çaprazından Abarhoun'un çektiği şut son anda Alihan'ın araya girmesi ile engellendi. Çaykur Rizesporlu oyuncuların el itirazları üzerine VAR'a başvuran maçın hakemi Gençler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Samudio meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Morozyuk xx, Abarhoun xx, Melnjak xxx, Talbi xxx, Vetrih xx, Abdullah x (Diomande dk. 29 xx), Attamah xx, Oğulcan xx, Boldrin xxx, Samudio xxx
Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Atakan, Barış, Nill de Pauw, Aminu Umar
Teknik Direktör: İsmail Kartal
MKE Ankaragücü: Koray x, Kulısic x, Pazdan x, Kitsious x, Pinto xx, Alihan x, Hasan xx, İlhan x, Faty x, Mehmet x, Orgill x
Yedekler: Furkan, Mahmut, Cebrail, Yalçın, Ahmet Can, Ender, Aydın, Alper, Sadaev
Antrenör: Hayrettin Aksoy
Goller: Samudio (dk. 28 pen.) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Alihan (MKE Ankaragücü)
Kaynak: İHA
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