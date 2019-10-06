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  3. Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

6. dakikada Trabzonspor'da topla buluşan Sörloth son çizgiye inmeden pasını Anthony Nwakaeme'ye attı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

6. dakikada Trabzonspor'da topla buluşan Sörloth son çizgiye inmeden pasını Anthony Nwakaeme'ye attı. Nwakaeme'nin bekletmeden altıpas gerisinden kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan topu çelmeyi başararak tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası dışında Abdullah Durak'ın pasıyla topla buluşan Dario Melnjak'ın, kaleyi karşıdan gören bir noktadan gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun hızla ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakem: Hüseyin Göçek xx, Alparslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Attamah xx, Talbi, Melnjak xxx, Chatziisaias xxx, Morozyuk xx, Boldrin xx, Abdullah xxx, Oğulcan xx, Diomande xx, Samudio xx

Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Abarhoun, Yan Sasse, Atakan, Barış Alıcı, Vetrih, Oğuz Kağan, Scepovic

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Uğurcan x, Pereira x, Hosseini x, Hüseyin x, Novak x (Doğan dk. 31 ?), Sosa xx, Obi Mikel x, Abdülkadir Parmak xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xx, Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim, Campi, Ahmet Canbaz, Sturridge, Fıratcan, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Melnjak (dk. 23) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Chatziisaias, Diomande (Çaykur Rizespor), Obi Mikel, Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Kaynak: İHA

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