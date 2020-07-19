Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahasının dışından Murat Yıldırım'ın vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahasının dışından Murat Yıldırım'ın vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
28. dakikada Moroziuk'un ortasında ceza sahası içinde Milan Skoda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0
32. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu. 2-0
36. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Milan Skoda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, Moroziuk xxx, Talbi xx, Fernandes xx, Melnjak xx, Vetrih xx, Abdullah xx, Boldrin xxx, Garmash xx, Samudio xxx, Skoda xxx
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer, Burak, Alberk, Orhan, Yan Sasse, Kağan, Atakan, Boryachuk, Tunay Torun
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle x, Hadebe x, Mina x, Chebake x (Kjartansson dk. 37 x), Karim Hafez x, Robin Yalçın x, Remi Walter x, Murat Yıldırım x, Gökhan Töre x, Fofana x, Umut Bulut x
Yedekler: Murat Akşit, Damlu, Yiğithan, Mustafa Akbaş, Sakıb, Ildiz, Mitchell Donald, Erkan Kaş, Youssouf, Vidar
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Skoda (dk. 28 ve 34 pen.) Boldrin (dk. 29) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Vetrih, Samudio (Çaykur Rizespor), Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor)
Kaynak: İHA
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