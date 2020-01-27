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  3. Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 19. haftasında lider D.G. Sivasspor, Çaykur Rizespor'u evinde konuk ediyor.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 19. haftasında lider D.G. Sivasspor, Çaykur Rizespor'u evinde konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top üstten dışarı çıktı.

31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşup Kone, kaleye uzun bir şut çekti. Top direktör döndü.

36. dakikada Yatabare, ceza sahasının sol çaprazından kullandığı vole vuruşunda kaleci Gökhan topu kontrol etmeyi başardı.

Stat:Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Ali Saygın Öğel xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Ziya xx, Caner xx, Aaron xx, Papp xx, Fatih xx, Mert Hakan xxx, Hakan xx, Emre xx, Yatabare xxx, Kone xx

Yedekler: Muammer, Cofie, Traore, Yasin, Armin, Furkan, Claudemir, Ali, Volkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Abarhoun xx, Talbi xx, Melnjak xx, Oğuz xx, Abdullah xx, Oğulcan xx, Umar xx, Boldrin xx, Skoda xx

Yedekler: Atakan, Tarık, Segov, Harmash, Burak, Zafer, Vetrih, Sasse, Orhan, Mendes

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Skoda, Talbi (Çaykur Rizespor)

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İHA



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