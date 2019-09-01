Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 3. haftasında D.G. Sivasspor, sahasında Gazişehir Gaziantep FK'yı konuk etti. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 0-1 üstünlüğü ile tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Erdogan'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Cofie topu kaleye göndermek istedi. Savurmaya çarpan top kaleci Günay'da kaldı.

9. dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Twumaci topu kafa ile kaleye gönderdi. Samassa topu çıkartmayı başardı.

25. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mert sert bir şutla topu kaleye göndermek istese de savunmanın müdahalesi ile top az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada Kayode'nin pasında topla buluşan Twumasi ceza sahası içerisinde sürdüğü topu sert bir şutla ağlarla buluşturdu. 0-1

39. dakikada Ziya'nın ortasında Oğuz topu kafası ile düzeltti. Mert'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Stat: Yeni Sivas 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçer xxx, Alparslan Dedeş xxx, Abdullah Bora Özkara xxx

D.G. Sivasspor: Samassa xxx, Ziya xx, Appindangoye xx, Caner xxx, Fatih xxx, Cofie xx (Rybalka dk. 40 xx), Hakan xxx, Emre xx, Mert xx, Erdoğan xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Uğur, Papp, Fernando, Oliveira, Armin, Furkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Oğuz xxx, Kana xx, Toşca xxx, Morais xx, Djilobodji xx, Güray xx, Tetteh xxx, Diarra xxx, Twumasi xx, Kayode xx

Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Kenan, Raman, Olkowski, Gökhan, Mehmet, Muğdat

Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica

Gol: Twumasi (dk. 35) (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Cofie (D.G. Sivasspor), Oğuz (Gazişehir Gaziantep FK)

Kaynak: İHA