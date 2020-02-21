Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor'u ekinde konuk etti.
Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor'u ekinde konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına ortaladığı Hakan topu kafası ile kontrol etmek istedi. Caulker'in müdahalesi ile Hakan yerde kaldı. VAR'a giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
9. dakikada Mert Hakan kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturdu. 1-0
27. dakikada Mert Hakan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye göndermek istese de, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.
32. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.
37. dakikada Bakasetas, kazandığı topu ceza yayı üzerinden sert bir şutla kaleye göndermek istedi. Top dışarı çıktı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx
D.G. Sivasspor: Samassa xx, Camara xx, Aaron xx, Erdoğan xx, Marcelo xx, Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Fernando xx, Yasin xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Armin, Furkan, Claudemir, Emre
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
A. Alanyaspor: Marafona xx, Nsakala xx, Welinton xx, Caulker xx, Onur xx, Siopis xx, Musa xx, Bammou xx, Bakasetas xx, Efecan xx, Cisse xx
Yedekler: Cenk, Eray, Vitoria, Carneiro, Kanak, Mustafa, Umut, Tzavellas, Emircan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Mert Hakan (dk. 9 pen.) (D.G. Sivasspor)
Sarı Kartlar: Erdoğan, Marcelo (D.G. Sivasspor), Caulker, Onur (A. Alanyaspor)
Kaynak: İHA
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